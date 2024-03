Cité Mixta: Un faux gendarme condamné à 3 mois de prison ferme

C. Guèye a été condamné à trois mois de prison ferme. Le prévenu, poursuivi pour usurpation de fonction, a été reconnu coupable alors que son avocat avait plaidé la relaxe, soutenant que son client s’était reconverti dans la location de véhicules.



Or, rapporte Le Soleil, qui a assisté au procès hier, C. Guèye a été radié de la gendarmerie depuis 2022 pour faute lourde. Mais, il continuait à se faire passer pour un pandore, utilisant encore sa carte professionnelle, lit-on dans Seneweb.



D’après le journal, dans cette affaire, tout est parti de la plainte déposée par des habitants de la Cité Mixta auprès de la Brigade de la Foire contre les agissements d’un « gendarme, dealer et vendeur d’esctasy. »



Le faux gendarme sera d’ailleurs démasqué lors d’une descente de ses ex-collègues sur les lieux, souligne la source.



Celle-ci confie que C. Guèye, attrait à la barre hier vendredi, a changé de version. « Les gendarmes m’ont vu remettre un permis de conduire à un ami, ils m’ont interpelé. En présentant mes pièces, la carte (professionnelle) est sortie. J’ignorais encore qu’elle était encore dans mon calepin », s’est défendu le prévenu.



Loin d’être convaincu, le juge lui n’a pas manqué de lui rappeler ses aveux à l’enquête lorsqu’il a, entre autres, « reconnu avoir brandi sa carte professionnelle car il s’était senti humilié en tant qu’ex-gendarme », transcrit Le Soleil.



« Vous n’avez jamais démissionné. Nous avons les preuves de votre radiation », a embrayé la déléguée du Procureur avant de requérir sa condamnation et le retrait de sa carte professionnelle, poursuit le journal.