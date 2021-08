Cité Tobago : la grosse colère des détenteurs de bail qui en ont marre d’attendre leur terrain A la Cité Tobago qui sous un autre angle avait enregistré des déguerpis et des remous, il y a quelques mois, c’est la grosse colère des autres propriétaires de terrain qui en ont marre d’attendre et de courir derrière leurs terrains depuis plus de quatre ans. Redevances payés, bail accordé, mais toujours en attente de leurs terrains, pour les propriétaires qui rongent leurs freins depuis, il est temps de se battre pour le respect des leurs droits.

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Août 2021

Ils sont plusieurs à être détenteurs d’un bail n’a jamais été une garantie, car l’exemple de certaines populations à Yoff est cité. Des propriétaires de terrain avec leurs baux ont été déguerpis et logés ailleurs. Ce qui ne rassure guère à la Cité Tobago.



Selon une autre source beaucoup parmi ces propriétaires sont des gens âgées, vieillissants, d’où l’autre nécessité de mettre fin à ces incertitudes. Car à chaque fois, non seulement, ils trainent avec un papier qui leur sert à rien, mais aussi on leur demande toujours de l’argent pour des frais interminables .Et l’autre menace, selon Mme Diallo, est que même la superficie des terrains peut même être réduite du jour au lendemain, avec les magouilles qui souvent accompagnent le foncier.



Cela fait des années qu’ils courent derrière leurs terrains et cette attente pourrait même durer dix ans de plus, alors que de nombreux propriétaires sont décédés durant cette période d’attente . C’est pourquoi certains crient leur ras-le-bol car « il faut qu'on en finisse avec cette histoire avec des promesses à n'en plus finir », martèlent-ils



Parmi les exigences, il est demandé au promoteur de terminer les travaux et au cadastre de faire le bornage sans délai . Car soutiennent-ils « on doit en finir avec cette histoire et c’est très vrai que si on ne fait rien ils vont diminuer nos terrains »



L’autre combat sur le plan juridique aussi n’est pas négligé car certains préconisent de trouver une bon avocat pour que justice soit rendue :« Trouvons un avocat pour en finir une bonne fois pour toute ! L’affaire Tobago a trop duré, c est désespérant ! »



