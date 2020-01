Cité Tobago: polémique autour de 336 omissions parmi les ayants-droit des indemnisations Ils seraient au nombre de 336 ayants-droit des indemnisations pour les victimes de la cité Tobago, qui n’ont pas été pris en compte. Ils étaient, hier, en conférence de presse pour alerter sur leur situation et dénoncer les agissements du président du Collectif des victimes de la Cité Tobago, Mbaye Thioye, qu’ils accusent de les avoir enlevés de la liste.

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Janvier 2020 à 08:49 | | 0 commentaire(s)|

Toutefois, ce dernier campe sa positions et affirme que ces personnes ne font nullement partie des victimes de la cité Tobago.



D’ailleurs, il a menacé de traduire en justice, toute personne qui citera désormais son nom dans le cadre de cette affaire, sur la RFM. Pour rappel, des centaines de maisons avaient démolies en 2015, sur cette cité, qui, selon les autorités, fait partie du domaine de l’aéroport Léopold Sédar Senghor.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos