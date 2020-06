Cité dans une affaire d'avortement, Cheikh Yérim risque gros Cheikh Yérim Seck avait défrayé la chronique, suite à un viol sur une mineure qui plus est, était fille d'un juge. Cette fois-ci, il est cité dans une sombre affaire d'avortement. Il est à attendu à la section de recherches ce lundi pour audition, informe Enquête.

Après avoir passé quelques jours en garde à vue après avoir accusé une famille libanaise, les Fares de détenir 04 milliards de F CFA en cash, en lieu et place des 650.000.000 F CFA annoncés, Cheikh Yérim Seck est encore au devant de la scène.

Cette fois-ci pour une sombre affaire d'avortement, qui plus est concerne encore une mineure. Le journal affirme que l'infirmier en question a été arrêté, ainsi que la concernée et son amie.

Il n'y a pas guère longtemps qu'il avait été inculpé pour une affaire de viol sur une mineure. En attendant la suite de l'enquête, certains pourraient supputer que l'on veuille réduire au silence le journaliste qui est en train de soulever les cafards du régime.





