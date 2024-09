Cité dans une supposée dette de 3,5 milliards dans l'achat de véhicules appartenant à l'État : Ahmed Kh. Niass recadre Fadilou Keita et précise… Rédigé par leral.net le Lundi 30 Septembre 2024 à 00:34 | | 0 commentaire(s)|

Dans l'émission Grand Jury de ce dimanche 29 septembre 2024, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), Fadilou Keita, a déclaré qu'il y a « un rapport de 2013 ou 2014 […], dans lequel il est clairement mentionné que monsieur Ahmed Khalifa Niass et monsieur Samuel Sarr doivent 3,5 milliards à l'État du Sénégal » dans le cadre de l'achat de véhicules qui appartiendraient à l'État.



Répondant à cette accusation sur Public.SN, Ahmed Khalifa Niass a martelé qu'il ne doit aucun franc à l'État. "Je ne sais pas où se trouve le bureau de la CDC. Je ne connais personne à la CDC. Je n'ai jamais reçu un seul centime venant de la CDC. Ce qu'il a dit, c'est une contrevérité. Je le défie : au lieu de continuer à parler, il n'a qu'à publier le dossier, qu'il sorte ma signature, a-t-il lancé.



Ahmed Khalifa Niass de prédire un avenir sombre à la CDC. "La boite qu'il gère est plus puissante qu'une banque. Il ne peut pas la gérer, il en est incapable. C'est un conducteur de Jakarta et on lui a confié un camion. Et la boite qu'il gère, je le prédis, cela va être le plus grand scandale financier du pays. Le directeur de la CDC, normalement, c'est un technicien, a-t-il déclaré. Ahmed Khalifa Niass a précisé que c'est l'État qui lui doit plus de 5 milliards de FCFA. Et que cela concerne des véhicules qu'il avait fournis au Président à l'époque. Et il s'agit de 20 BMW de luxe et 20 Mercedes 600. Le Président Abdoulaye Wade avait fait la réception dans les cours du palais sous les caméras de la télévision publique, a-t-il ajouté.

