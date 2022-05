Cl Babacar Dione : "Avec Diapol, on se donne les moyens de combattre les feux de brousse" Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Mai 2022 à 19:23 | | 0 commentaire(s)| Pour lutter contre les feux de brousses et les gaz à effet de serre, un projet dénommé Diapol-Ce a été mis en place ce mercredi dans un hôtel de la place entre le gouvernement du Sénégal et la coopération allemande.

Selon le Colonel Babacar Dione, adjoint au directeur des Eaux et Forêts et Amadou Ba, membre du COMNACC ( Comité National Sur les Changements Climatiques), l'atteinte de ces objectifs ambitieux est conditionnée par la mobilisation de l'humanité toute entière à entreprendre des modes de production durables et sobres en termes d'émission de gaz à effet de serre. Pour lutter contre les feux de brousse et les gaz à effet de serre, un projet dénommé Diapol-Ce a été mis en place ce mercredi dans un hôtel de la place entre le gouvernement du Sénégal et la coopération allemande.





Accueil Envoyer à un ami Partager