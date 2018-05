Clasico Barça-Real du dimanche prochain: Thierno Gaye (Real) et Mohammed (Barça) jouent déjà le match sur Leral.net Le FC Barcelone, qui reçoit le Real dimanche au Camp Nou, veut rester invaincu cette saison en championnat d'Espagne. Et le clasico a déjà commencé sur Leral.net, avec deux supporters Thierno Gaye (Real) et Mohammed (Barça)

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Mai 2018 à 10:11 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook