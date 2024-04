Clasico : Le Real Madrid et Bellingham renversent Le Barça ! Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Avril 2024 à 23:36 | | 0 commentaire(s)|

Le Real Madrid a remporté une victoire spectaculaire contre le FC Barcelone grâce à Bellingham (3-2) lors du Clásico. Ce match a été marqué par des rebondissements incessants. Malgré deux déficits au score, les Merengues ont réussi à s'imposer dans les derniers instants grâce au talentueux joueur anglais Jude Bellingham (90'+1).



Vinicius Junior avait auparavant égalisé après l'ouverture du score de Christensen (1-1), tandis que Lucas Vasquez avait répondu au but de Firmin Lopez (2-2). Avec cette 25e victoire de la saison, le Real Madrid compte désormais 11 points d'avance à six journées de la fin. Le titre de champion est pratiquement acquis pour les Merengues.

www.dakaractu.com



