Classement 10 personnes les plus influentes de l’histoire : Le Prophète Mohammad (Psl) devance Isaac Newton et Jésus-Christ (Psl)

Dans l’ouvrage intitulé The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History paru en 1978 et réédité en 1992, l’auteur, Michael H. Hart avait établi dans le cadre d’une fiction, un classement des 100 personnes les plus influentes de l’histoire, en mettant en avant le Prophète de l’Islam, Mohammad (PSL), suivi du scientifique Isaac Newton et du prophète des Evangiles, Jésus-Christ, fils de Marie (Insa pour les Musulmans). Que vaut ce classement aujourd’hui en 2018. Leral.net lance le débat.



En mettant en avant le prophète illettré Mohammed, Michael H. Hart s’est certainement retrouvé avec Alphonse de Lamartine qui, dans son ouvrage « La Vie de Mahomet Alphonse de Lamartine, 1854 » avait estimé qu’on ne pouvait comparer à aucun homme Mohammed, au vu de ce qu’il a accompli pour ses 63 ans d’existence.



« Jamais homme ne se proposa volontairement ou involontairement un but plus sublime, puisque ce but était surhumain, saper les superstitions interposées entre la créature et le Créateur, rendre Dieu à l’homme et l’homme à Dieu, restaurer l’idée rationnelle et sainte de la Divinité dans ce chaos de dieux matériels et défigurés de l’idolâtrie. Jamais homme n’entreprit, avec de si faibles moyens, une oeuvre si démesurée aux forces humaines, puisqu’il n’a eu, dans la conception et dans l’exécution d’un si grand dessein, d’autres instruments que lui-même et d’autres auxiliaires qu’une poignée de barbares dans un coin du désert », avait écrit Lamartine.



Avant d’ajouter « enfin jamais homme n’accomplit en moins de temps, une si immense et si durable révolution dans le monde, puisque, moins de deux siècles après sa prédication, l’islamisme prêché et armé régnait sur les trois Arables, conquérait la Perse, le Khorasan, la Transoxiane, l’Inde occidentale, la Syrie, l’Egypte, l’Ethiopie, tout le continent connu de l’Afrique septentrionale, plusieurs des îles de la Méditerranée, l’Espagne et une partie de la Gaule. Si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l’immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l’homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l’histoire moderne à Mahomet ? »



C’est cette même idée sur Mahomet qu’a épousée Michael H. Hart dans son livre « A Ranking of the Most Influential Persons in History », même si son ouvrage a provoqué beaucoup de polémiques dans le milieu littéraire et partout dans le Monde.



Toutefois, dans ce classement, après Mohamed (psl), Michael H. Hart a jeté son dévolu sur le père de de la mécanique classique Isaac Newton.



Comme Leonard de Vinci, Newton, né le 4 janvier 1643, a été à la fois philosophe, mathématicien, physicien, alchimiste, astronome et théologien anglais, puis britannique.



Esprit fécond pour avoir mis au monde la mécanique classique, Newton a révolution la physique avec sa fameuse théorie de la gravitation universelle et la création, en concurrence avec Gottfried Wilhelm Leibniz, du calcul infinitésimal



Après Mohammed (PSL), Isaac Newton, vient Jésus de Nazareth (PSL), le prophète aux Evangiles



Après ce trio, viennent d’autres figures emblématiques de l’histoire du Monde dans l’ordre comme Louis Pasteur, Galilée, Aristote, Euclide , le prophète Moïse (PSL) ou encore le père de la théorie de l’évolution, Charles Darwin. A vous de juger….



Leral.net

1 Mohammad

2 Isaac Newton

3 Jésus-Christ

4 Bouddha

5 Confucius

6 Paul de Tarse

7 Cài Lún

8 Johannes Gutenberg

9 Christophe Colomb

10 Albert Einstein