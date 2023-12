Classement 2022 des Svt de l’Uemoa : Ecobank arrive en tête dans quatre pays dont le Sénégal

Cette évaluation de l’activité des Svt, précise-t-on, porte sur l’ensemble de leurs missions qui sont les suivantes : la participation aux adjudications ; l’animation du marché secondaire ainsi que la qualité de la relation des Svt avec les Trésors nationaux et Umoa-Titres.



Pour l’année 2022, vingt-deux (22) Svt de l’Union ont été évalués et classés en fonction des émetteurs pour lesquels ils ont la qualité de Svt. Ces derniers sont au nombre de dix huit (18) banques et quatre (4) Sgi.



Ce classement s’est effectué sur la base d’une échelle de 100 points répartis comme suit : 50 points pour la participation aux adjudications, 35 points pour la présence sur le marché secondaire et 15 points pour la qualité de service.



«Ainsi, l’évaluation a porté sur l’ensemble des missions des Svt c’est à dire leur participation aux émissions, leur niveau de contribution sur le marché secondaire et enfin la qualité de leur collaboration avec les Trésors nationaux et Umoa-Titres. Chacun de ces trois indicateurs évalués, revêt une importance particulière dans la perspective d’un Marché régional des titres publics efficient », lit-on dans le document.



Sur cette base, Ecobank se retrouve en tête dans quatre pays. Il s’agit du Sénégal ; du Bénin, du Burkina Faso et du Togo.

