Classement FIFA : Le Sénégal rétrograde d'une place, le Maroc en tête, le Nigéria chute Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juin 2024

Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ Saliou Ndong Le dernier classement FIFA a bouleversé le podium africain, avec le Maroc en tête et une chute significative pour le Nigeria. Grâce à ses récentes performances solides, le Maroc occupe la première place africaine et grimpe à la 12e place mondiale (+1). Le Sénégal, bien qu’ayant perdu une place au niveau mondial, reste en deuxième position en Afrique, se classant 18e (-1). L’Égypte progresse d’une place mondiale et atteint la troisième position en Afrique, se retrouvant à la 36e place (+1). La Côte d’Ivoire gagne également une place mondiale, se positionnant quatrième en Afrique à la 37e place (+1). En revanche, les Super Eagles du Nigeria subissent une importante chute de huit places mondiales, passant de la troisième à la cinquième place africaine et se retrouvant 38e (-8). Cette dégringolade est attribuée à leur match nul contre l’Afrique du Sud (1-1) et leur défaite contre le Bénin (2-1), qui ont affecté négativement leur classement.



