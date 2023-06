Classement Féminin Fifa : Le Sénégal conserve sa 12ème place africaine L’équipe du Sénégal féminine de football conserve, dans le nouveau classement FIFA, sa 82e place au niveau mondial et sa 12e à l’échelle africaine, informe l’APS d’un communiqué de l’instance dirigeante du football mondial publié, vendredi, info relayée par Sud quotidien.

La dernière publication du Classement mondial féminin de la FIFA remonte au 24 mars dernier. Près de 101 matchs internationaux ont été disputés entre mars et juin. Les équipes nationales ont joué ces rencontres amicales en perspective de la Coupe du monde féminine 2023 ainsi que les qualifications asiatiques pour le tournoi olympique de Football féminin, Paris 2024.



L’équipe du Sénégal a joué et perdu (0-3, 0-1) deux matchs amicaux contre le Ghana au mois d’avril. A cause de ces deux défaites, le Sénégal a régressé de -2,85, passant de 1267,24 points en mars à 1264,44 en juin. Le classement est toujours dominé par les États-Unis, champions du monde en titre. Il sont suivi de l’Allemagne (2e), de la Suède (3e), de l’Angleterre (4e) et de la France (5e).



Le Nigeria, 42e mondial, est la première équipe africaine dans le classement. L’Afrique du Sud et Cameroun sont respectivement 2e et 3e. Les quatrième et cinquième place sont occupées par le Ghana et la Côte d’Ivoire. La prochaine publication du Classement mondial féminin de la FIFA est prévue le 25 août



