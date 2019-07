Classement Fifa : Le Sénégal dans le Top 20 mondial et leader en Afrique

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juillet 2019

Le Classement mondial FIFA/Coca-Cola, dans son édition de juillet, présente un certain nombre de changements significatifs. D’après un communiqué de la FIFA, les nouveaux champions d’Afrique, d’Amérique du Sud et Amérique du Nord, centrale et Caraïbes en sont les bénéficiaires.



L’Algérie (40eme, +28), néo-championne d’Afrique, réalise la plus nette progression de ce mois de juillet en engrangeant pas moins de 117 points, tandis que le Sénégal (20eme, +2), valeureux finaliste, intègre pour la première fois le Top 20. Le Nigeria (33eme, +12), demi-finaliste, ainsi que les surprenants quarts-de-finalistes que sont Madagascar (96eme, +12) et le Bénin (82eme, +6), voient eux aussi, leurs bonnes performances récompensées par un bond conséquent. »



