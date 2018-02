Classement Fifa février 2018 : Le Sénégal perd des places La FIFA a dévoilé hier jeudi son édition mensuelle du classement des nations pour le mois de février. En Afrique, le classement est toujours dirigé par les Tunisiens (23e niveau mondial), suivis par le Sénégal qui reste second.

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Février 2018 à 08:30 | | 0 commentaire(s)|

A 4 mois du Mondial 2018, le Sénégal perd 3 places au dernier classement FIFA. Aujourd’hui, les hommes d’Aliou Cissé se retrouvent à la 27e place, avec 855 points, derrière l’Irlande du Nord. Au niveau mondial, l’Allemagne mène toujours la danse devant le Brésil et le Portugal et aucun changement majeur n’est à signaler.



En Afrique en revanche, ce classement actualisé prend en compte les résultats du CHAN 2018 et on assiste donc à plusieurs évolutions, même si ce ne sont pas forcément celles attendues.

Le top 20 africain

1.Tunisie (23e)

2.Sénégal (27e)

3.RDC (39e)

4.Maroc (42e)

5.Egypte (43e)

6.Cameroun (51e)

7.Nigeria (52e)

8.Ghana (54e)

9.Burkina Faso (57e)

10.Algérie (60e)

11.Cap Vert (62e)

12.Mali (69e)

13.Guinée (70e)

14.Côte d’Ivoire (71e)

15.Zambie (76e)

16.Afrique du Sud (77e)

17.Ouganda (78e)

18.Bénin (81e)

19.Congo (88e)

20.Guinée Bissau (94e)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook