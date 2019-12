Classement Fifa : le Sénégal boucle l'année sur la première place africaine

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Décembre 2019 à 13:22

L’équipe nationale de football du Sénégal est la première sélection africaine au dernier classement de la Fifa pour l’année 2019, annonce le site internet de l’administrateur du football mondial.



Placé à la 20e place mondiale, le Sénégal est la première nation africaine, devant les Aigles de Carthage, l’équipe de la Tunisie, classée 27e. Suivent le Nigeria (31e au rang mondial), l’Algérie (35e) et le Maroc (43e), qui complètent le quinté de tête en Afrique.



Au niveau mondial, le trio de tête est constitué de la Belgique, de la France et du Brésil. Les Diables Rouges de la Belgique, toujours en quête d’un trophée continental ou mondial, comme les Lions du Sénégal, remportent pour la deuxième fois consécutive le titre de l’équipe de l’année.



Le tiercé de tête reste sans changement par rapport à décembre 2018, avec la France, championne du monde, le Brésil à la deuxième place, et la Belgique à la troisième.



En revanche, le top 5 connaît deux nouveautés, selon le classement publié sur le site internet de la Fifa, dans lequel l’Angleterre remonte d’un rang et se classe quatrième, tandis que l’Uruguay arrive cinquième, avec une progression de deux places.



Le Qatar, pays organisateur de la Coupe du monde 2022, remporte le titre de la ‘’progression de l’année’’ en obtenant 138 points en 2019. Il a remporté la Coupe d’Asie des nations.



Le Qatar obtient également la meilleure progression en termes de places (38). Il est suivi de près de l’Algérie, championne d’Afrique (32 places) et du Japon (22 places).



Le prochain classement mondial de la Fifa sera publié le 20 février prochain.

