Classement Financial Afrik : Le président de la Bidc parmi les 100 personnalités qui transforment l’Afrique

Selon un communiqué de presse, le classement annuel, qui en est à sa neuvième édition, met en lumière des personnalités influentes du fait de leurs réalisations au cours des 12 derniers mois, leur impact et leurs contributions au développement socio-économique de l’Afrique.



«En décembre 2022, Dr Donkor a été nommé banquier de développement de l’année. En 2023, il figure sur la liste en tant qu’ « intégrateur ». Cela témoigne non seulement de ses efforts pour positionner la sous-région sur la voie de la croissance, mais aussi de son engagement à renforcer l’intégration régionale en vue d’un développement durable. Le leadership du Président de la Bidc, Dr Donkor, a donné lieu à de nombreuses réalisations importantes, notamment un relèvement de la note de crédit de la Banque par Moody’s et Fitch Ratings, une amélioration de la qualité du portefeuille de la Banque et le développement d’une structure de gouvernance plus solide », lit-on dans le document. Selon la même source, la réalisation la plus significative a été l’augmentation globale des interventions de la Banque, avec un total de 3,8 milliards de dollars US déployés à ce jour pour divers projets dans toute la sous-région de la Cedeao.



Guidée par une stratégie ambitieuse sur la période 2021-2025, la Bidc continue de croître avec à sa tête, Dr Donkor et devrait continuer à réaliser de plus grands exploits.



La Bidc est l’Institution de financement du développement des quinze (15) États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) que sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Cap Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.



Basée à Lomé, en République togolaise, la Banque s’engage à financer des projets et programmes de développement portant sur diverses initiatives dans les secteurs des infrastructures et des services de base, du développement rural et de l’environnement, de l’industrie et des services sociaux de base, à travers ses guichets dédiés aux secteurs privé et public.



Les interventions de la Bidc se font sous forme de prêts à long, moyen et court terme, de prises de participation, d’octroi de lignes de crédit, de lignes de refinancements, d’opérations d’ingénierie financière et services connexes.

Adou FAYE

