Classement pays pauvres 2021: Le Sénégal dans le wagon de la… mendicité

Décidément ! Plus de 60 ans après l’indépendance, le Sénégal des nombreux « Kilifeu diné » (guides religieux) est toujours à bord du wagon international de la pauvreté. Et n’arrive toujours pas en gare de l’émergence ! La preuve par le classement 2021 de l’Onu, livrant les pays les moins avancés (Pma) dans le monde. Une manière pudique de dire les pays les plus pauvres au monde.



Dans ce classement de" la honte dont « Le Témoin » a obtenu copie, le Sénégal s’est fait aménager une place très confortable dans le « Ter » où il peut dormir, manger et boire, pour pouvoir supporter les rigueurs d’un très long voyage vers le développement. Justement dans ce « train » de la pauvreté et de la mendicité, le Sénégal a comme co-passagers : le Bénin, le Bhoutan, le Burkina Faso, le Burundi, le Cambodge, les Comores, Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, Haïti, le Lesotho, le Libéria, Madagascar, le Malawi, le Mali (que la Cedeao veut rendre plus pauvre encore !), la Mauritanie, le Mozambique, le Niger, l’Ouganda, la République centrafricaine, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud, la Tanzanie, le Tchad et le Togo etc..

« Désavantagés » dans leur processus de développement, ces États peinent à s’extirper de la pauvreté selon les experts de l’Onu.



En contrôlant les mendiants et resquilleurs à bord, « Le Témoin » a constaté que la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Maroc, l’Algérie, le Gabon, la Guinée Equatoriale, le Cameroun et autres n’en font pas partie ! Mais patience, avec ses abondantes ressources gazières et pétrolières, le Sénégal va bientôt abandonner à bord ses voisins de voyage !