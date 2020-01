« Cleaning Day »: Amadou Ba nettoie auprès des Parcellois… Rédigé par leral.net le Samedi 4 Janvier 2020 à 16:25 | | 0 commentaire(s)|

Ce samedi, le président Macky Sall a lancé la journée nationale du nettoiement à son domicile à Mermoz, le « Cleaning day ». L’objectif est la sensibilisation citoyenne pour la gestion de l’espace public. Une initiative que le chef de l’Etat a voulu faire respecter par les ministres, Dg militants et responsables politiques, en leur donnant la consigne de rester dans leurs localités pour dérouler les opérations de nettoiement aux côtés des citoyens.

A rappeler que le président de la République était accompagné du ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, du gouverneur de Dakar, du préfet, d’Aïssata Tall Sall et de la première Dame pour procéder au lancement de la journée nationale du nettoiement en commençant par son fief à Mermoz.



« Cleaning day » aux Parcelles Assainies… Amadou Ba s’est fait distinguer aux Parcelles Assainies. Le ministre des Affaires étrangères a suivi cette consigne du Président Macky Sall. Trouvé aux Parcelles ssainies en pleine action, il a salué cette initiative du Président Macky Sall.





