"Cleaning day"- Après avoir donné le ton, le couple Présidentiel du Sénégal a été la grande attraction (images)

"Un père n'est pas là pour fournir des réponses, mais pour montrer l'exemple. Les fils, il ne faut surtout pas les rassurer : il s'agit de les inspirer" disait un illustre penseur. Le "père de la nation Sénégalaise" (le Pr Macky Sall) s'est, pourrait-on dire, inspiré de cette vérité de la Palice.





Comme vous le voyez sur ces images de dakarposte, le chef de l'Etat Macky Sall et la première dame Marième Faye Sall ont du surseoir à leur repos du samedi pour donner le la de cette trouvaille intitulée "Cleaning Day" à l'actif de celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif au "pays de la Téranga"



Macky et Marième ont été , comme il fallait s'y attendre, la grande attraction de ce coup d'essai qui, force est de le reconnaitre, a été un coup de maÎtre. Les images parlent d'elles-même.



Assaillis, Macky et sa douce moitié ont spontanément accordés des selfies à des groupies de Sénégalais lambda et d'hôtes étrangers vivant parmi nous. Puis, le couple Présidentiel se rendra instinctivement dans plusieurs quartiers de la capitale Sénégalaise aux fins d'avoir le coeur net sur l'engouement qu'a suscité, contre toute attente, le "Cleaning Day".



Sur l'une des images de dakarposte, on voit la Première Dame Marième Faye Sall à l'intersection communément appelée "Jet d'Eau".



Cela dit, l’innovation est vitale à toute équipe et toute organisation. Et, le travail du Président Macky Sall est donc d’encourager son équipe (particulièrement ses ministres et directeurs généraux dont les militants déplorent l'inaccessibilité à quelques exceptions prés) à émettre et tester de nouvelles idées ou initiatives.



En tous les cas, "Cleaning Day" est une innovation à saluer et devrait-être mensuel dans toutes les régions du Sénégal dans le but de faire de notre pays l'un des plus propres d'Afrique.