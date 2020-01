Cleanning Day: avec le soutien de la Ville de Northampton, Pape Gorgui Ndong ambitionne de remporter le Grand prix du chef de l’Etat

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Janvier 2020 à 19:55 | | 0 commentaire(s)|

‘’Cleaning Day’’ ! La ville de Pikine-Ouest a répondu à l’initiative du président de la République, Macky Sall qui a donné le coup d’envoi de la première journée de nettoiement annoncée sur toute l’étendue du territoire national.



La cérémonie s'est déroulée en présence des conseillers municipaux, des chefs de quartier, du directeur de l'hôpital Baye Talla Diop ex Dominique. Le maire Pape Gorgui Ndong, accompagné des populations de Pikine-Ouest, a fait le tour des différents quartiers pour matérialiser le vœu du chef de l’Etat qui consiste à rendre propre le pays. Le maire Pape Gorgui Ndong ne cache pas son ambition de voir sa commune, remporter ce prix du chef de l’Etat.



Et cerise sur le gâteau, la Ville de Northampton situé dans le Massachusetts, aux États-Unis, s'est engagée à accompagner l'initiative Zéro déchet du Président Macky Sall, sous l'impulsion du ministre maire Pape Gorgui Ndong. La délégation américaine est dirigée par Tonny Vacca.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos