Clédor Sène: "Le défilé n'a pas eu lieu depuis 3 ans à cause de la Covid et des travaux du Brt" Rédigé par leral.net le Lundi 4 Avril 2022 à 20:51 | | 0 commentaire(s)| Clédor Sène qui a assisté à la prise d'armes, n'a pas manqué de souligner et de saluer la belle prestation des acteurs. Il se désole aussi de la non tenue du défilé pendant trois ans, due à la crise sanitaire mondiale qu'est la Covid-19. Mais pour cette année, les travaux du BRT en ont été la cause.



