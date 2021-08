Climat : Le seuil de +1,5°C risque d’être atteint d’ici à 2025, avertit l’Onu Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Août 2021 à 21:23 | | 0 commentaire(s)|

Il y a 40% de probabilités que la température moyenne sur une année dépasse, d'ici à 2025, le seuil de 1,5 degré au-dessus des niveaux préindustriels, objectif de l'accord de Paris de lutte contre le réchauffement climatique, a averti l'Onu. Sous les effets du changement climatique, la dernière décennie a enregistré des températures record : 2020 a ainsi rejoint 2016 sur la plus haute marche des années les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde, avec une moyenne de 1,25°C au-dessus de la période préindustrielle. Or, l'accord de Paris, conclu en 2015, fixe pour objectif de « contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels, en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5°C (ce qui) réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques ». Mais les probabilités que ce dernier seuil soit franchi au moins sur une année calendaire augmentent constamment, selon une étude réalisée par le Meterological Office britannique pour l'Organisation météorologique mondiale (Omm), agence spécialisée de l'Onu, publié jeudi. « Il est probable à 40% que la température mondiale annuelle moyenne soit temporairement supérieure de 1,5°C aux valeurs préindustrielles pendant au moins l'une des cinq prochaines années, et cette probabilité augmente avec le temps », souligne l'Omm dans sa présentation du « bulletin sur les prévisions annuelles à décennales du climat à l'échelle mondiale ». Par ailleurs, « il est probable à 90 % qu'au moins une année entre 2021 et 2025 devienne la plus chaude jamais enregistrée et détrône ainsi 2016 ». Afp



Source : http://lesoleil.sn/climat-le-seuil-de-15c-risque-d...

