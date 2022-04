Clinique Suma Assistance: Un aide-infirmer viole une patiente

Un aide-infirmier a violé une patiente en filmant la scène. Le scandale s’est produit à la clinique Suma Assistance. Selon ‘’Les Echos’’, M. Traoré a introduit pendant près d’une minute, son doigt dans les parties intimes de la dame, venue faire une consultation.



Inculpé et placé sous mandat de dépôt pour viol et collecte de données à caractère personnel. Le mis en cause a reconnu les faits, c’est-à-dire les attouchements et l’enregistrement vidéo. Il sera déféré au parquet.



Ainsi, la victime présumée, M. S., est la fille d’un chef d’entreprise réputé. Elle s’était rendue à Suma Assistance pour une consultation. Seule avec M. S dans la salle de consultation, M. Traoré lui avait demandé de soulever sa robe.