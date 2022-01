Clôture de l’année boursière 2021 : La Brvm enregistre plus 6 mille milliards de capitalisation

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Janvier 2022 à 13:18 | | 0 commentaire(s)|

L’indice BRVM 10 clôture l’année en hausse de 17,29 % et le BRVM Composite de 39,15 % par rapport à l’année 2020 confirmant le cycle haussier entamé depuis les premiers mois de 2021 en rupture par rapport à la tendance baissière observée depuis 2016.



Selon un communiqué de la Brvm, la valeur des transactions s’est, quant à elle, établie ce 31 décembre 2021 à 722 milliards FCFA soit une hausse de 293% par rapport à l’année 2020.



A l’instar de la BRVM, le DC/BR a également connu une hausse significative de ses activités avec 13 830 milliards de FCFA d’actifs sous conservation, en hausse de 26% par rapport à 2020.



Les paiements de dividendes, d’intérêts et les remboursements d’obligations se sont élevés à 1477 milliards de FCFA, soit une progression de 40% tandis que les Règlements/Livraisons (R/L) ont atteint 1463 milliards de FCFA, soit le triple du niveau de l’année dernière, renseigne le communiqué.



D’après le document ces performances témoignent du moral solide des investisseurs et de la résilience de la BRVM dont l’attractivité reste intacte malgré la crise sanitaire.



En 2021, confie le texte enfin, la BRVM se classerait dans le trio de tête des grandes bourses africaines en matière de performance des indices.



Bassirou MBAYE









Source : Au 31 décembre 2021, la capitalisation boursière de la Bourse régionale des valeurs mobilières s’est établie à 6085,4 milliards de FCFA tandis que celle du marché des obligations a atteint 7247 milliards de FCFA, soit des hausses annuelles respectives de 39,33% et de 19,76%.Source : https://www.lejecos.com/Cloture-de-l-annee-boursie...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook