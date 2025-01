Clôture des Assises Nationales du Riz à Saint-Louis : Vers une Transformation de la Filière Rizicole Sénégalaise Les Assises Nationales de la Riziculture, tenues à Saint-Louis, se sont clôturées ce samedi 18 janvier 2025, marquant une étape cruciale dans la réflexion sur l’avenir de cette filière essentielle à la souveraineté alimentaire du Sénégal. Selon l'info postée sur la page Facebook des patriotes, plus de 350 acteurs du secteur agricole ont participé à ces travaux, abordant les défis majeurs auxquels est confrontée la filière riz et explorant des pistes pour son développement durable.

Des engagements pour la souveraineté alimentaire



Lors de cet événement, Ousseynou Ndiaye, président du Comité Interprofessionnel du Riz (CIRIZ), a tenu à préciser une déclaration attribuée au ministre de l’Agriculture, Dr Mabouba Diagne. Contrairement à ce qui a été rapporté par ailleurs, le ministre n’a pas promis l’annulation des dettes des agriculteurs. Cependant, il s’est engagé à travailler avec les institutions financières pour trouver des solutions permettant aux agriculteurs endettés de reprendre leurs activités. Cet effort vise à renforcer leur contribution à l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire nationale.



Des recommandations ambitieuses pour un avenir durable



Seni Ndao, rapporteur des Assises, a présenté les conclusions de ces discussions inclusives. Les recommandations formulées incluent un plan stratégique s’étendant sur dix ans pour transformer la filière rizicole. Ce document propose des solutions concrètes pour améliorer la production, la commercialisation et la compétitivité du riz sénégalais sur les marchés locaux et internationaux.



Une reconnaissance des contributions



La cérémonie de clôture a été marquée par l’intervention d’Alassane Ba, directeur général de la Société Nationale d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta (SAED). Représentant le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage, il a exprimé sa gratitude envers Yamar Mbodj, directeur exécutif du Hub Rural et modérateur général des Assises, pour son rôle essentiel dans l’organisation de l’événement. Alassane Ba a également salué la mobilisation et les contributions des participants, acteurs-clés de la filière rizicole.



Ces Assises Nationales du Riz ont jeté les bases d’une transformation ambitieuse du secteur rizicole, renforçant l’espoir d’une souveraineté alimentaire durable pour le Sénégal.



