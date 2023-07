Clôture du Forum Invest In Senegal : Plus de 800 contacts établis, près de 30 projets mis en lumière (Pm)

Au nom du président de la République, Macky Sall, la cérémonie de clôture de la première édition du Forum Invest In Sénégal, le Premier ministre, Amadou Ba, s’est dit satisfait du bilan des deux jours de discussions et d’échanges, dans le cadre de cette rencontre internationale tenue à Diamniadio (Dakar). Selon lui, ce forum a […]

Selon lui, ce forum a réuni plus de 3 200 participants de qualité, venus de plus de 60 pays différents, parmi lesquels 52% occupent des fonctions de manager, directeur, vice-président, ou président de structures privées et publiques, nationales et internationales.

Il a, dans son discours, salué la qualité des échanges qui ont animé les tables rondes où les porteurs des projets phares retenus dans le cadre d’Invest In Sénégal ont pu les présenter en toute objectivité à de potentiels investisseurs.

« A la suite de ces présentations, et en marge des différentes sessions programmées, plus de 800 contacts ont été établis, témoignant de la confiance grandissante des acteurs économiques envers le Sénégal et de leur intérêt pour les opportunités d’investissement qui se déploient sur notre territoire », a indiqué Amadou Ba.

Qui ajoute dans la foulée que « près de 30 projets offrant un réel potentiel pour le développement économique et social du Sénégal et couvrant 12 secteurs, parmi lesquels l’énergie, l’agriculture, l’industrie, le numérique, l’économie verte etc., ont ainsi été mis en lumière ».

A en croire le chef du Gouvernement, pour le secteur de l’énergie, « le besoin en investissement représentait dans le cadre de ce forum près de 2 milliards de dollars ».

Ce secteur qui, selon lui, revêt d’ailleurs un intérêt particulier avec l’engagement pris en marge du Sommet de Paris pour un Nouveau pacte financier, d’atteindre 40% d’énergies renouvelables dans notre mix énergétique d’ici 2030.

« Cette ambition est associée à des engagements de financement estimés à 2,5 milliards d’euros. Cette initiative a été rendue possible grâce au partenariat pour une transition énergétique équitable que le Sénégal a établi avec la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada et l’Union européenne », s’est particulièrement réjoui le Premier ministre qui est convaincu que cette mobilisation financière permettra au Sénégal d’atteindre cet objectif si l’on sait que « notre pays est déjà à un taux de 31% d’énergies renouvelables. C’est pourquoi ce sommet a été le lieu de réitérer notre demande d’une juste reconnaissance de nos efforts, afin que les énergies renouvelables et le gaz, en tant qu’énergie de transition, puissent coexister harmonieusement, dans une complémentarité intelligente et responsable ».

SIGNATURE D’IMPORTANTS ACCORDS

Il a, par ailleurs, souligné que des accords importants ont été conclus pendant ce forum Invest in Senegal, notamment « l’accord d’investissement conjoint pour le développement de la zone économique spéciale de Diass, entre APIX-SA, ARISE, NRC et AFC pour un montant de 265 millions de dollars en faveur du développement rapide de 220 hectares sur une partie de la ZES de Diass. Cet accord facilitera l’implantation d’entreprises industrielles et de services de rang mondial, créateurs de milliers d’emplois directs. Cet important investissement vient s’ajouter à celui portant sur 31 milliards, déjà mobilisés par l’Etat auprès de la BOAD, qui permettra la mise en place des infrastructures de connectivité, des aménagements sur 100 hectares, des bâtiments administratifs et services connexes, le e contrat avec les entreprises sénégalaises (SERTEM et Diass industries) chargées de la réalisation des travaux, qui seront lancés en marge de la réception du terminus de la gare du Train Express Régional de l’aéroport international Blaise Diagne prévue demain. Au total, avec la signature de ces conventions, 315 millions d’euros sont mobilisés dont 80% sous forme d’investissement direct non générateur de dette publique ; le lancement d’un fonds de développement des territoires de 5 milliards de dollar, sous l’égide du Groupe des Nations unies sur le développement durable ».

M . Ba a en outre cité « l’appétence pour l’investissement de 2 milliards de livres par an pour UK Export dans le but d’accompagner l’installation des entreprises britanniques au Sénégal, l’intermédiation avec FONGIP et BNDE pour 2 000 milliards de francs au profit des entreprises sénégalaises et la volonté de mettre en place un véhicule de financement pour les infrastructures et pour l’assainissement ».

Selon toujours le chef du Gouvernement, plusieurs lettres d’intentions d’investissements privés ont été signées, notamment pour l’exploitation pétrolière et gazière, l’assainissement urbain, les zones économiques spéciales.

Mais, au-delà des projets et des secteurs présentés lors de ce forum, il a magnifié « la diversité et du haut niveau de représentation des participants et du soutien que nous avons obtenu de pays amis, tant au niveau de l’engagement de leur gouvernement, qu’au niveau de leur secteur privé ».

Il a, enfin, rappelé l’importance d’assurer un suivi rigoureux des contacts établis et des manifestations d’intérêt exprimées, indiquant que l’APIX a développé et mis en place un dispositif de suivi efficace, afin que chaque contact se transforme en une opportunité concrète d’investissement.

« Nous serons aux côtés des investisseurs pour les accompagner à chaque étape de leur projet et nous garantirons que leur esprit entrepreneurial se traduise par un impact tangible sur les populations sénégalaises, premières bénéficiaires de ces investissements », a assuré le représentant du président Macky Sall, qui n’a pas manqué de faire comprendre que « nous avons collectivement démontré que le Sénégal est une terre d’innovations et d’opportunités où le talent et l’ambition peuvent se réaliser. La collaboration fructueuse entre le secteur public, le secteur privé national et les investisseurs internationaux qui s’est enclenchée, nous permettra de renforcer ensemble la dynamique d’émergence au profit de tous ».

S.G et Assane SOW (Photos)

Source : https://lesoleil.sn/cloture-du-forum-invest-in-sen...