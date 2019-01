Co-organisation CAN 2025: la Guinée dit "non" au Sénégal !

Contrairement au souhait exprimé par la Fédération sénégalaise de football, la Guinée compte organiser seule la CAN 2025. C’est l’ambition inchangée, affichée par le ministre des sports.



Au début du mois, la Guinée avait accepté le glissement de l’organisation de la CAN 2023, attribuée au pays, à l’année 2025. Accueillie avec satisfaction par la Confédération africaine de football, qui souhaitait ce décalage, l’annonce avait également donné des idées au Sénégal.



Dans un entretien accordé à RFI, le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor avait lancé l’idée d’une édition coorganisée dans laquelle son pays pourrait prendre sa part. En tout cas, l’actuel ministre des Sports de la Guinée ne compte pas répondre à cette invitation faite par le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor.



Sanoussy Bantama Sow puisque c’est de lui qu’il s’agit, n’adhère point à cette stratégie que compte certainement développer le président de la fédération sénégalaise de football. « La Guinée ne peut pas se camoufler derrière un pays pour dire que nous allons juste organiser la fête. La Guinée veut profiter de la CAN 2025 pour sortir des problèmes d’infrastructures. Donc nous allons profiter de la CAN 2025 pour réaliser les infrastructures dans les plus grandes villes de notre pays. C’est soit la Guinée n’est pas prête à organiser, soit nous sommes prêts à organiser et nous l’assumerons…il n’y a pas de co-organisation, 2025 sera la Guinée ou la Guinée », a-t-il précisé.













