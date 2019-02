Coach Aliou Cissé et Cie prolongés jusqu’au 31 août 2021

La Fédération sénégalaise de football (Fsf) a finalisé, le mercredi 23 janvier 2019, la signature des avenants de renouvellement des contrats de Aliou Cissé, Regis Bogaert et Tony Mario Sylva aux postes respectifs d’entraineur- sélectionneur, entraineur adjoint et entraineur des gardiens de but de l’équipe nationale A du Sénégal.



L’annonce est de la Fédération sénégalaise de football, qui souligne qu’appréciant positivement leur collaboration et les résultats obtenus lors de ces quatre dernières années, les parties ont convenu de poursuivre leur collaboration pour les 30 prochains mois, soit jusqu’au 31 aout 2021.



Cette prorogation de contrat s’accompagne d’une « revalorisation » de leurs rémunérations sous l’égide de l’autorité de tutelle, et en corrélation avec la fixation de nouveaux objectifs liées à des participations probantes de l’équipe aux Can 2019 et 2021 et la Coupe du monde en 2022.













