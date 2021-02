Coalition Macky 2012 : Le renouvellement du bureau reporté jusqu’à nouvel ordre

Le renouvellement du bureau de la coalition Macky 2012, prévu au mois de mars prochain, est reporté jusqu’à nouvel ordre. Cette décision fait suite, selon les partisans de Macky Sall, à la proclamation par le président de la République de l’état de catastrophe sanitaire dans les régions de Dakar et de Thiès. Elle est motivée, d’après eux, par l’arrêté du ministre de l’Intérieur confirmant le couvre-feu de 21 h à 05 h dans les régions de Dakar et de Thiès, jusqu’au 20 février, et interdisant les manifestations et rassemblements publics et privés.



D’après le communiqué parvenu hier à L’AS, la Conférence des leaders a ainsi prolongé le mandat du bureau actuel. Toutefois, les leaders de la coalition Macky 2012 vont poursuivre leur participation active à la sensibilisation des populations, au respect des gestes barrières dans tous les lieux susceptibles de propager ce virus par la distribution de masques, de gels et l’appel au respect de la distanciation physique. Ils vont aussi continuer à sensibiliser sur la vaccination qu’ils considèrent comme le seul remède, à terme, pour faire face à cette maladie.

