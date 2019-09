Coalition « Macky 2012 »: Me Moussa Diop succède à Moustapha Fall « Che »

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Septembre 2019 à 09:37 | | 0 commentaire(s)|

La coalition « Macky 2012 », en Assemblée générale a renouvelé hier, ses instances. Me Moussa Diop, Directeur général de « Dakar Dem Dikk » a succédé à la tête de cette coalition, Moustapha Fall « Ché ». Il devient désormais, le coordonnateur de « Macky 2012 ».



L’avocat a promis de poursuivre la mission. Il a invité le Président de la République, Macky Sall des rencontres périodiques et, à beaucoup plus de considération à sa coalition.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos