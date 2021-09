Coalition Yewwi Askan wi : Bougane Gueye Dany se retire Rédigé par leral.net le Mardi 7 Septembre 2021 à 23:40 | | 0 commentaire(s)|

Bougane Gueye Dany, leader du mouvement « Gueum Sa Bop », n’est plus membre de la coalition de l’opposition « Yewwi Askan wi ». Il a officiellement annoncé son départ mardi soir après que la conférence des leaders a rejeté toutes ses réserves concernant la dénomination, les couleurs et le logo de la coalition. Il déclare qu’il ira aux prochaines […] Bougane Gueye Dany, leader du mouvement « Gueum Sa Bop », n’est plus membre de la coalition de l’opposition « Yewwi Askan wi ». Il a officiellement annoncé son départ mardi soir après que la conférence des leaders a rejeté toutes ses réserves concernant la dénomination, les couleurs et le logo de la coalition. Il déclare qu’il ira aux prochaines élections territoriales sous la bannière de la « Grande coalition Gueum Sa Bopp ».



Source : http://lesoleil.sn/coalition-yewwi-askan-wi-bougan...

Accueil Envoyer à un ami Partager