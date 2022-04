Coalition avec Me Wade, négociations avec YAW: Bougane Gueye Dany botte dément et avertit... Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Avril 2022 à 15:48 | | 0 commentaire(s)| Le président de Gueum Sa Bopp, Bougane Gueye Dany, joint par Tange Tandian, dément toute rumeur concernant une future et coalition avec Me Abdoulaye Wade et des négociations avec Yewwi Askan Wi. "Je ne suis en pourparlers avec personne. Me Wade, cela fait longtemps que j'ai pris langue avec lui, ni ne l'ai vu. Cette histoire est une pire invention, je n'ai parlé avec personne des législatives", a-t-il dit à Tange au bout du fil.



