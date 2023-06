Code de l’environnement : le ministre Alioune Ndoye se félicite des nouvelles réformes Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Juin 2023 à 01:20 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l’environnement, du développement durable et de la transition écologique, au terme du vote du nouveau code de l’environnement, a salué la hauteur dont les députés ont majoritairement fait montre en votant ce nouveau code de l’environnement. En effet, ce code regorge de nouvelles dispositions adaptées au contexte et intègre de nouvelles dispositions qui viennent compléter et même, renforcer celles qui se trouvaient dans le précédent code.

Le ministre Alioune Ndoye se félicite surtout de la prise en compte, dans ce nouveau code, de l’exploitation des ressources pétrolières et gazières qui auront évidemment un impact sur l’environnement.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Code-de-l-environnement-...

Accueil Envoyer à un ami Partager