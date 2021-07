Code électoral: Les députés convoqués, ce jeudi à l’Assemblée nationale Le gouvernement passe à la vitesse supérieure pour le code électoral. Il a déposé un nouveau projet de loi sur la table du président de l’Assemblée nationale. Ledit projet vise à intégrer dans le Code électoral, les points consensuels comme l’élection du maire au suffrage universel direct et la suppression du parrainage.

Dans un décret daté du 5 juillet 2021, Macky Sall convoque les élus en session extraordinaire, après-demain, jeudi, pour l’examen dudit projet de loi. Sur la note, il est mentionné que c’est le ministre de l’Intérieur qui fera face aux députés pour défendre ce projet.



« Le projet de loi portant Code électoral, dont le texte est annexé au présent décret, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Intérieur qui sera également chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir les discussions », mentionne l’article 3 du décret.



Les élections territoriales sont officiellement, prévues le 23 janvier 2022. Contrairement à ce que de nombreux observateurs craignaient, si cette modification du Code électoral passe, le 8 juillet prochain, le Sénégal sera dans les délais du protocole additionnel de la Cedeao qui interdit toute modification de la loi électorale, sans un consensus fort, à 6 mois d’une élection.



