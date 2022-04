Coincés de partout : Les chauffeurs de Allô Dakar roulent en sens interdit et menacent de... Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Avril 2022 à 19:36 | | 0 commentaire(s)| Au Sénégal, les chauffeurs de Allô Dakar sont de plus en plus nombreux. Ils sont visibles partout. Néanmoins, ils éprouvent beaucoup de difficultés, surtout avec les tracasseries qu'ils subissent de la part des policiers et gendarmes. Non sans compter les transporteurs professionnels, qui ne cessent de les dénoncer. Ainsi, ils lancent un appel solennel aux autorités compétentes, afin de régler ce problème qui perdure.



