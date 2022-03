Cojer Saint-Louis: Léthargie et limite d'âge, les jeunes républicains se révoltent Rédigé par leral.net le Mardi 29 Mars 2022 à 07:31 | | 0 commentaire(s)| Des jeunes, membres de l'Alliance pour la République (APR), ont, à l'issue d'une mobilisation, fustigé la léthargie et le manque de vision de l'actuelle équipe dirigeante de la Cojer. Et face à la presse, ils ont fait savoir à qui veut l'entendre, leur besoin immédiat d'un renouvellement du bureau qui, selon eux, est frappé par la limite d'âge des membres qui le dirigent.



