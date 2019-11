Coki : Arrestation marabout pour pratiques esclavagistes, de fortes pressions pour le faire libérer (images)

Khadim Guèye, un maître coranique de Koki localité située dans le département de Louga a été arrêté hier samedi et placés en détention à la brigade de gendarmerie de la localité. Il a été interpelé suite à une dénonciation de mauvais traitements sur des enfants

En effet, il enchaînait ses talibés pour les punir. Ils sont au nombre de 5 jeunes dont l’âge varie entre 5 et 8 ans à avoir subi des pratiques digne d’un esclave. Selon le journaliste Alassane Samba Diop qui rapporte l’information sur sa page facebook, Khadim Guèye et les parents des enfants ont été tous arrêtés par la gendarmerie. Seulement, depuis hier samedi, 23 novembre, de fortes pressions sont exercées sur commandant de la brigade de gendarmerie et le procureur de la République près le Tribunal de Louga pour les faire libérer.

Le Directeur exécutif de la Section sénégalaise d’Amnesty qui a réagi en commentaire trouve « inacceptable que des pressions, d'où qu'elles viennent, soient exercées sur la gendarmerie ou le procureur pour obtenir la libération de ce maître coranique auteur de maltraitance sur des enfants qui lui sont confiés ».





