Collectif des ressortissants de la Casamance de Thiès: « Personne ne pourrait entacher en rien, la dignité et la probité morale de Mame Boye Diao » La communauté casamançaise de Thiès se dit être de tout cœur avec le Directeur des Domaines, Mame Boye Diao. Le natif de Kolda, ayant toute la confiance du président de la République, relève-t-elle, n’a rien à voir avec le pillage du foncier sur le littoral. S’appuyant sur ces fondamentaux de la bonne gouvernance, l’actuel Directeur des Domaines a toujours géré en respectant les règles de l'art.

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Juin 2020 à 18:43 | | 0 commentaire(s)|

Le Directeur des Domaines, Mame Boye Diao a fait sienne la devise du Président Macky Sall, concernant la gouvernance vertueuse et sobre. Ainsi, la communauté casamançaise de Thiès, précise que l’Inspecteur des Impôts et Domaines, a bien assimilé les principes de gestion, appris à l'École Nationale d'administration (ENA).



S’appuyant sur ces fondamentaux de la bonne gouvernance, l’actuel Directeur des Domaine sa toujours géré en respectant les règles de l'art. Seulement, regrette-t-elle, des esprits malintentionnés voudraient le mêler à de prétendus scandales. Mais, ceci ne pourrait entacher en rien à sa dignité, sa probité. Mais aussi, à sa réputation. D’après le président du Collectif des ressortissants Casamançais de Thiès, Sidi Makhtar Coly, l’homme a toujours, fait preuve de droiture.



A retenir que c’était juste un pur hasard, qui l'avait fait voir et écouter Macky Sall sur le plateau de la 2stv. Invité pour commenter le discours de Me Wade, Macky Sall s'était retrouvé dans un exercice où il devait parler de sa vision pour le développement du Sénégal. Et, Mame Boye Diao a été alors, charmé par de la pertinence de sa vision, ainsi que la parfaite maîtrise des problèmes du Sénégal. L’enfant de la Casamance alors, dit-on, n’a pas perdu du temps pour s’engager à côté de Macky Sall.



Depuis lors, il a servi avec loyauté et transparence. C’est ainsi qu’il a été lors des dernières élections législatives, le directeur de Campagne de Mahammed Boun Abdallah Dionne. Depuis son adhésion à l’Alliance pour la République, l’Inspecteur des Impôts et des Domaines s’est pleinement investi dans le chantier de l’organisation et la massification du parti sur l’étendue du territoire national.



Le collectif, s’engageant à ses côtés, exige pour lui, du respect et de la considération. Puisque l’homme ne connaît que le travail bien fait. Son engagement et sa loyauté ne connaît aucune entorse. Mame Boye Diao, très coriace, digne fils de sa localité, imbue de valeurs, ne serait jamais, un homme à abattre par le biais de complots et de manigances.





