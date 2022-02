Collectivité lébou du département de Rufisque : Palla Mbengue, intronisé grand « Ndèye Dji Rew »

Le nouveau "Ndèye Dji Rew", chef suprême de la collectivité lébou du département de Rufisque, El Hadj Palla Mbengue, a été intronisé ce dimanche 20 février 2022, aux HLM.



Il devient ainsi le "Ndèye Dji Rew" du département et Membre du Conseil National des Notables Lébou/Grand Cap-Vert. Il a reçu le bâton mystique qui lui a été transmis par un patriarche.



L’intronisation s’est effectuée sous la direction de l’imam ratib de la grande mosquée de keury souf, la 2ème plus ancienne mosquée de l'Afrique.



Auparavant, le choix porté sur le nouveau "Ndèye Dji Rew" par le patriarche a été validé durant les quarante jours, par le Conseil des Ndiambours (notables) de la collectivité lébou. Le choix porté sur Mr Palla Mbengue est sous-tendu par le fait qu'il revient de droit à l'homme en ce sens qu'il est le petit fils du premier grand "Ndèye Dji Rew de Teunguedj". Raison pour laquelle tous les dignitaires ont porté leur choix sur Palla Mbengue qui a accepté cette mission.



El Hadj Palla Mbengue dira tout mettre en œuvre pour l’avancement du Conseil National des Notables lébou/Grand Cap-Vert de parler en leur nom auprès des autorités étatiques et qu'il ne cédera jamais à la corruption.



Pour rappel, le "Ndèye Dji Rew", aux côtés du Djaraaf, a un statut de ministre de l’Intérieur et des Affaires étrangères. Ndèye Dji Rew signifie mot à mot “mère du peuple”. Cette fonction n’est cependant pas remplie par une femme, mais par un homme considéré comme une “mère” traditionnelle personnifiant le totem du village.

