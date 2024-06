Collectivités-Tivaouane : Momar Sylla élu maire de Mérina Dakhar

Le nouveau maire de Mérina Dakhar, instituteur de classe exceptionnelle depuis 2013, avait longtemps cheminé en politique avec Aymérou Gningue, ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakar, la majorité présidentielle sortante.



Elu premier adjoint au maire en 2014 et en 2022, il est présenté comme une “personnalité très crédible’’ par ses collègues.

Un des plus proches collaborateurs du maire Aymérou Gningue, il a été élu par le conseil municipal à l’issue d’un vote, devant son seul challenger Ousseynou Fall, contrôleur financier à la présidence de la République, avec 48 voix contre huit pour son adversaire.



Âgé de 60 ans et originaire de Kelle, un village situé à 12 km de Mérina Dakhar, Momar Sylla estime qu’ “il n’est pas facile de succéder à Aymérou Gningue“, dont il compte encore solliciter les conseils durant son magistère.



Décrit comme quelqu’un de “très ouvert et ponctuel“, le nouvel édile de Mérina Dakhar, s’est s’imposé sur le terrain politique “avec intelligence et beaucoup de sacrifices, surtout dans le domaine de l’éducation des fils et filles du village de Kelle“.



Il a été pendant plusieurs années directeur d’école à Kelle, son village d’origine.

Le nouveau maire de Mérina Dakhar a promis d’adopter une “gestion inclusive“, pour mériter la confiance des 55 conseillers municipaux.



Après le vote, les conseillers ont, à l’unanimité, désigné Aymérou Gningue comme maire honoraire de Mérina Dakhar, une commune située dans le département de Tivaouane, région de Thiès.