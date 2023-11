Collectivités territoriales : Les travailleurs grévistes regagnent leurs postes Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Novembre 2023 à 13:46 | | 0 commentaire(s)|

Satisfaits des mesures prises par les différents services du Gouvernement, les responsables de l’Intersyndicale des travailleurs des Collectivités territoriales, ont levé leur mot d’ordre de grève, hier, pour une période de deux semaines. L’Intersyndicale des travailleurs des Collectivités territoriales, a décidé de lever son mot d’ordre de grève. Les responsables syndicaux l’ont fait savoir mercredi […] Satisfaits des mesures prises par les différents services du Gouvernement, les responsables de l’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales ont levé leur mot d’ordre de grève, hier pour une période de deux semaines. L’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales a décidé de lever son mot d’ordre de grève. Les responsables syndicaux l’ont fait savoir mercredi à travers un communiqué saluant « l’effort consenti » par le Gouvernement afin que cette crise soit dépassée. D’après les camarades de Amadou Bamba Diop, le travail déjà opéré par l’Etat à travers ses différents ministères leur donne confiance et mérite une accalmie de 15 jours afin de permettre « au comité ad hoc de finaliser ses travaux ». Lors de leur rencontre avec le Premier ministre, Amadou Ba, le 13 novembre dernier, des mesures fortes avaient été prises pour « la satisfaction de la revendication de l’intersyndicale ». Il s’agit, pour le ministère des Collectivités territoriales, de la délimitation du périmètre de la fonction publique locale et de la collecte des données pour l’identification des ayants-droit à travers les 601 collectivités territoriales. Le ministère des finances est chargé de l’évaluation, à travers la direction du service public local, de l’évaluation du coût de la réforme et des modalités de mobilisation des payeurs. Toujours selon ces responsables syndicaux qui luttaient essentiellement pour une augmentation de salaire, le Premier ministre a décidé que les modalités d’application de la revalorisation concerneront d’abord les ayants-droit dont les dossiers sont certifiés. Ce nombre est estimé à 4447 agents. Actuellement, le comité ad hoc composé de plusieurs ministères va coordonner le processus de finalisation des projets et textes devant permettre la signature d’un protocole entre le Gouvernement et l’intersyndicale. Cette grève des travailleurs des collectivités territoriales avait occasionné plusieurs désagréments pour les populations sénégalaises. Notamment dans la délivrance des actes et documents d’état civil. Maguette NDONG



Source : https://lesoleil.sn/collectivites-territoriales-le...

