Collectivités territoriales : 50 milliards FCfa annoncés pour la modernisation de l'état civil

Le Ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, Mamadou Talla, a annoncé, hier, à Mbour, un vaste programme de modernisation de l’état civil d’un montant de 50 milliards FCfa pour 2023. MBOUR – Après une année 2022 où plusieurs avancées ont été notées dans les collectivités territoriales, 2023 devrait permettre de […] Le Ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, Mamadou Talla, a annoncé, hier, à Mbour, un vaste programme de modernisation de l’état civil d’un montant de 50 milliards FCfa pour 2023. MBOUR – Après une année 2022 où plusieurs avancées ont été notées dans les collectivités territoriales, 2023 devrait permettre de consolider les acquis mais également, de s’attaquer à d’autres chantiers, selon le Ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires. Mamadou Talla qui présidait, hier, l’ouverture de l’atelier de partage et de validation du rapport d’activités 2022 et du Ptba 2023 de son ministère a ainsi souligné que l’un des projets phares auquel ses services vont s’attaquer pour cette année 2023 est celui de l’état civil. « L’état civil est capital dans nos collectivités. Il est temps de passer du registre au dossier, donc numérique, dans nos collectivités. C’est important ! », a martelé M. Talla. Qui ajoute que ce projet concerne l’ensemble des actes (naissances, mariages, décès) qu’il convient de numériser pour se conformer aux nouvelles réalités. Pour y parvenir, il a souligné qu’il est important de voir comment installer, comment créer et construire beaucoup de centres d’état civil à l’intérieur du pays. Le Ministre a rappelé que le projet a démarré depuis trois ans, reconnaissant toutefois des retards dans sa mise en œuvre. « Nous avons fait l’essentiel pratiquement dans la région de Dakar parce qu’il faut d’abord numériser. La région de Dakar est terminée et nous avons commencé à installer beaucoup de centres. J’irais également à Diourbel et à Touba où les centres sont terminés », a-t-il annoncé. Il a reconnu que le pays est « encore loin du compte » même si nous ne sommes pas en retard par rapport à ce qui se passe dans la sous-région ». Il a rappelé l’ambition du Sénégal de faire en sorte que chaque Sénégalais, partout où il est, sans pour autant se déplacer, puisse avoir ses actes d’état civil. « C’est un vaste programme que nous avons élaboré et qui nécessite pratiquement plus de 50 milliards de FCfa pour les trois années à venir. Cela permettrait au Sénégal d’avoir enfin l’état civil à la hauteur de la volonté du Président de la République », a-t-il dit.

Aussi, il est important pour le ministère d’asseoir durablement la fonction publique locale ou territoriale. « À côté de la Fonction publique d’Etat, nous avons la vocation d’installer une Fonction publique organisée avec des formations de haut niveau pour ses agents qui sont nombreux dans la santé, dans l’éducation », a souligné le Ministre. Qui fait noter que les maires qui ont la libre administration placent beaucoup d’agents dans ce service ; d’où l’importance, à ses yeux, de réussir ce pari. La dotation des Conseils départementaux et communaux en hôtels de département et d’hôtels de ville fait également partie des chantiers, a ajouté le Ministre. Pour qui il est tout aussi primordial de « revoir la fiscalité pour développer et accompagner les départements ». Des chantiers « extrêmement importants » et des défis que la tutelle est « prête à relever ».

Ousseynou POUYE (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/collectivites-territoriales-50...

