Collectivités territoriales : Le Sudtm décrète encore 120 heures de grève

«Quelques jours après son installation, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l’Aménagement des Territoires, Balla Moussa Fofana a reçu en audience, les membres de l’Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales. Il leur a demandé de lui faire des « propositions soutenables » pour sortir de la crise qui secoue le secteur depuis deux longues années. Apparemment, après avoir attendu en vain des propositions et constatant que la grève se poursuivait de plus belle avec des mots d’ordre de 120h, le ministre cherche à contourner les syndicats et mettre un terme à la grève », renseigne ce syndicat qui a tenu une conférence de presse ce jour.



Selon le Sudtm, c’est ainsi qu’il a envoyé le vendredi 10 mai, une circulaire aux maires leur demandant d’assumer leur rôle d’officier d’état civil et aux gouverneurs et préfets, d’instaurer un service minimum afin de garantir l’accès des citoyens au service d’état civil. «Il a également rappelé que le droit de grève ne doit pas porter atteinte à la liberté de travail.



Pour toute personne avisée, ses intentions sont on ne peut plus claires. En prenant ces mesures, il est en train de s’entourer de toutes les garanties pour une éventuelle confrontation. Les préfets vont veiller à la sécurité de ceux qui voudront reprendre le travail, en supprimant les piquets de grève.



Il s’y ajoute qu’on peut craindre d’autres mesures plus coercitives et parfaitement légales comme la ponction des salaires que certains maires ont d’ailleurs déjà commencée pour contraindre beaucoup à reprendre le travail. Pour toute réponse à cette circulaire, l’intersyndicale a décrété 120 h de grève à partir de ce lundi 13 mai, ce qui laisse présager d’un bras de fer entre l’État et les syndicats », note le Sudtm qui appelle à une solution.



«Aujourd’hui le dialogue entre le ministre et l’Intersyndicale est rompu et les deux camps se font face prêts à en découdre. Mais on peut faire l’économie d’une confrontation et trouver une solution satisfaisante de sortie de crise », recommande le Sudtm.



Pour cela, il suffit selon ce syndicat, de rencontrer le plus rapidement possible, la coalition And Gueusseum qui détient des pistes de solutions pour sortir de cette crise qui n’a que trop duré car elle maitrise les tenants et les aboutissants de ce conflue pour l’avoir initié et piloté.



