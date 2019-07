Collectivités territoriales : Les femmes parlementaires veulent la parité dans les bureaux et les commissions Le collectif des femmes parlementaires réclame la parité dans les bureaux et commissions dans les collectivités territoriales. C’est ce qu’a dit, hier, Lucie Cissé, vice-présidente de l’Assemblée nationale, à Thiès.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Juillet 2019 à 15:28 | | 0 commentaire(s)|

« La loi sur la parité est positive sur plusieurs aspects, mais il faut aussi reconnaitre qu’elle a certaines limites. Après la mise en œuvre en 2014 et 2017 de la parité, il y a eu au niveau des collectivités territoriales, une masse critique de femmes de plus de 47%. Mais cette donne n’a pas été prise en compte dans la mise en place des bureaux des conseils municipaux et départementaux », a-elle dit lors d’un atelier de sensibilisation et de partage sur le projet de réforme du code général des collectivités territoriales.

Lucie Cissé a ajouté que le collectif des femmes parlementaires et l’Observatoire national de la parité (Onp) travaillent à apporter les correctifs nécessaires.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos