Collège de Saldia: Une fille en classe de Terminale portée disparue, depuis le 25 décembre 2019

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Janvier 2020 à 08:59 | | 0 commentaire(s)|

Pendant que le rapt ou supposé comme tel de Coumba Kane Sall, 36 ans, continue d’être entouré d’un gros voile, voilà que surgit une autre affaire somme toute bizarre. Il s’agit du cas Sara Kakoro, qui, selon les infos en possession de "SourceA", est portée disparue, depuis le 25 décembre 2019.



Demeurant à Dieuppeul 2 et élève en classe de Terminale au Collège Saldia, elle est créditée d’être très brillante et d’avoir toujours terminé 1ère de sa classe, dit-on. Et à qui, selon un de ses professeurs, on ne connaît aucun penchant pour l'ostentatoire ou les fêtes tapageuses, où l’alcool coule à merveille.

