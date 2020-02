Colonel Mactar Diop, nouveau patron de la Dirpa Le colonel Mactar Diop, précédemment Chef de Cabinet du Chef d’Etat-major général des Armées (Cemga), préside désormais aux destinées de la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (Dirpa), depuis le 1er février 2020, selon un communiqué.

Le colonel Diop est officier supérieur d’infanterie, entré en service en 1986. Il a servi en unités de combat et d’instruction, en école de formation, en états-majors et dans les opérations de paix sous l’égide des Nations-Unies. Il a aussi commandé le 5e Bataillon d’infanterie à Ziguinchor et le 12e Contingent sénégalais mis à la disposition de la Mission Hybride des Nations Unies et de l’Union africaine au Darfour (Minuad) en 2015

Le nouveau patron de la Dirpa est breveté de l’Ecole supérieure de guerre de Paris et est titulaire d’une maîtrise en droit public obtenue à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) et d’un Master 2 recherche Droit-Relations internationales de l’Université Paris II Panthéon-Assas.



