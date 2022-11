Combat Siteu/Papa Sow Suspension Du Batteur Djiby Seck Levee

« Le Témoin » quotidien révèle que le Cng de lutte a levé, hier, la suspension infligée au tambour-major Djily Seck, le batteur de Siteu. C’est le président des communicateurs traditionnels, El Hadj Mansour Mbaye, qui a fait la médiation jusqu’à pousser le Cng de lutte ainsi que les écuries (Lansar et Fass) à faire preuve de dépassement. Et surtout de pardon ! Une médiation sur proposition du parrain Babacar Thiam, très proche des enfants de Haj Mansour Mbaye à savoir Chopard et Mbaye Diop.



Rappelons-le, courant décembre 2021, suite aux incidents survenus lors du combat avorté qui devait opposer Siteu à Papa Sow, le batteur Djiby Seck avait été sanctionné de 15 ans d’interdiction d’arène. Ce jour-là, il avait agressé le lutteur Papa Sow jusqu’à lui infliger une incapacité de lutte pour blessures. D’où l’annulation du combat finalement reporté à un an après, c’est-à-dire au 06 novembre prochain.