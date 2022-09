Combat contre Sokh: Marley 2 va "piler, moudre et déguster" son adversaire au cœur du "Niakatang" Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Septembre 2022 à 10:13 | | 0 commentaire(s)| Marley 2 est certain de sa victoire le 14 octobre prochain, combat qui se tiendra à l'Arène nationale, contre Sokh qui reste sur deux revers consécutifs. Son entourage et lui-même sont convaincus que leur futur adversaire ne fait pas le poids, trouvés par Leral à Guédiawaye, à Marché bou bess.



