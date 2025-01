Combat de lutte au Stade Abdoulaye Wade : Dame Mbodj réplique fermement à Aziz Ndiaye Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Janvier 2025 à 14:24 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Dame Mbodj/ Saliou Ndong Aziz Ndiaye, directeur d’Albourakh Production, avait l’intention d’organiser le combat de lutte entre Balla Gaye 2 et Siteu au prestigieux stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Cependant, cette initiative a été rejetée. Dame Mbodj, directeur général de la SOGIP, a confirmé que le stade ne serait pas disponible pour des événements de lutte. Lors d’une interview sur Sans Limites TV, il a expliqué que cette décision était due à des contraintes techniques et financières. Le stade, équipé d’une pelouse hybride de haute technologie, nécessite un entretien minutieux et coûteux. « En cas de dommages, les frais de location ne suffiraient pas à couvrir les pertes », a précisé le DG. Il a également souligné la vulnérabilité des installations VIP, notamment la tribune présidentielle, qui risqueraient d’être inadaptées en cas d’incidents. « La SOGIP ne mettra pas le stade Abdoulaye Wade à disposition pour des combats de lutte », a-t-il conclu.



