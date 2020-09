Combat pour une justice indépendante / Seydi Gassama: "Le Juge Téliko s'illuste mieux que tous ses prédécesseurs"

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Septembre 2020 à 21:46 | | 0 commentaire(s)|

Seydi Gassama a magnifié l’engagement et la détermination du président de l’Union des magistrats sénégalais (Ums), Souleymane Téliko. Dans un post sur son compte Twitter, le secrétaire exécutif de l’Ong Amnesty International, a affirmé que l’actuel président de l’Ums est meilleur que tous ses prédécesseurs.



« Le juge Souleymane Téliko a porté mieux que tous ses prédécesseurs, le combat pour une justice indépendante, garante de l’Etat de droit, de la démocratie et des droits humains. Ses prises de position courageuses gênent au plus haut point les partisans du statu quo », a écrit M. Gassama.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos